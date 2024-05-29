Alanya’da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

Olay Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. İ.İ. (60) orman kesim sahasında kamyona odun yüklediği sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten düştü.
İşçinin düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. İ.İ’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.