29 May 2024 - 16:20- Gündem G:

Alanya’da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

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Alanya’da odun yüklerken kamyondan düşen işçi ağır yaralandı. İşçinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Alanya’da yüksekten düşen işçi ağır yaralandı mask
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Olay Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. İ.İ. (60) orman kesim sahasında kamyona odun yüklediği sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten düştü.

İşçinin düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. İ.İ’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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29 May 2024 - 16:20 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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