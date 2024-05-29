Alanya'nın Oba Mahallesi’nde meydana gelen acı olay yaşlı adam canına kıydı. Hüseyin Çöl (84) iddiaya göre girdiği bunalım sonucunda kendini evin tavanına iple astı. Çöl’ü o halde gören oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Çöl, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
- Asayiş
Alanya'da şok olay: Yaşlı adam canına kıydı
Alanya’da 84 yaşındaki adam girdiği bunalım sonucunda kendini asarak canına kıydı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.