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Alanya'da şok olay: Yaşlı adam canına kıydı

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Alanya’da 84 yaşındaki adam girdiği bunalım sonucunda kendini asarak canına kıydı.

Alanya'da şok olay: Yaşlı adam canına kıydı mask
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Alanya'nın Oba Mahallesi’nde meydana gelen acı olay yaşlı adam canına kıydı. Hüseyin Çöl (84) iddiaya göre girdiği bunalım sonucunda kendini evin tavanına iple astı. Çöl’ü o halde gören oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Çöl, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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29 May 2024 - 16:18 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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