Alanya'da şok olay: Yaşlı adam canına kıydı

Alanya'nın Oba Mahallesi’nde meydana gelen acı olay yaşlı adam canına kıydı. Hüseyin Çöl (84) iddiaya göre girdiği bunalım sonucunda kendini evin tavanına iple astı. Çöl’ü o halde gören oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Çöl, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.