Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı: ''Boğazıma sarıldı...''

Manken ve son dönemde de magazin yorumcusu olan Deniz Akkaya kızı Ayşe ile yaşadıklarını paylaşmasıyla gündeme geldi. Devlet kayıtlarına göre 15 yaşında olan Ayşe'nin yaptıklarını anlatması sonrası devlet olaya el koydu.

Ayşe'nin kendisine saldırdığını, balkona kilitlediğini, eve polis çağırdığını söyleyen Akkaya'nın kızı, Çocuk Esirgeme yurduna yerleştirildi. Ekol TV ise hem Deniz Akkaya'nın hem de kızı Ayşe Önbilgin'in ifadelerine ulaştı.

AYŞE'NİN İFADESİ KAN DONDURDU

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir "Ayşe'nin ifadesindeki iddiayı size aktarayım; Deniz Akkaya önce kızına tokat attı ve darp etmeye başladı. Sonra birbirlerine hakaret ve tehditler ettiler. Hatta iddiaya göre Deniz Akkaya kızına sinkaflı sözler sarf etti. Tartışma alevlendi, kızının okul çantasını ve termosu kızına fırlattı. Termos çenesine geldi ve Ayşe yaralandı. Ayşe'nin babasıyla tatil planını gören Deniz Akkaya daha da sinirlendi. İddiaya göre söyleyeceğim; Ayşe annesinin çok şiddetli darp ettiğini söyledi; önce yere yatırdığını, boğazına sarıldığını sonra ayağıyla, kafasını iki üç kez tekmelediğini söyledi. Bundan dolayı önce Deniz Akkaya'nın elinden kurtulmak için hamle yaptığını ifade etti. Sonra da annesinin polisi aradığını söyledi" diyerek aktardı.

Demir devamında Deniz Akkaya'nın ifadesine de değindi. Muhabir "Termosa kadar Akkaya yaşananları kabul etti. Kızının devlet korumasına alınmasını babası da istedi. Efe Önbilgin'in henüz hukuki olarak yaptığı bir hamle yok" dedi.

Öte yandan baba Efe Önbilgin velayeti almak için hamle yapacağını söyledi ancak henüz Türkiye'ye geldiğine dair bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: KARAR