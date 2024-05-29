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Alanya'da eski muhtar kalbine yenildi

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Geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Alanya'da eski muhtar kalbine yenildi mask
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ALANYA'NIN Hacımehmetli Mahallesi eski muhtarlarından olan Ahmet Zararsız, 71 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Hacımehmetli Mahallesi Muhtarı Kadir Zararsız, amca oğlu olan eski muhtarın vefatına ilişkin sosyal medya mesajında "Amcaoğlu Ahmet Zararsız kalp krizi geçirmiş olup, vefat etmiştir. İkindi namazının ardından Dinek Talebe Yurdu önünde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin" dedi. (Toygar DİM)

# Sosyal, Alanya

29 May 2024 - 16:15 - Gündem

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