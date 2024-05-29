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Şok iddia: SGK, şehit yakınlarının ayrıcalıklarını kaldırdı mı?

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nın tasarruf tedbirleri kapsamında şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığı iddiaları şok etkisi yarattı. SGK ise durumu yalanladığı bir açıklama yayınladı.

Şok iddia: SGK, şehit yakınlarının ayrıcalıklarını kaldırdı mı? mask
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Sosyal Güvenlik Kurumu hakkında ortaya tepki çeken bir iddia atıldı. İddiada ise tasarruf tedbirleri kapsamında şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığı söylendi. Bu tepki çeken iddiaların ardından SGK bir açıklama yayınladı ve durumun asılsız olduğunu açıkladı.

SGK'DAN YALANLAMA

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı haber sitelerinde şehit yakınlarının 'kamuda tasarruf paketi' kapsamında ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları ifadelerine yer verildiği belirtilerek, "Bazı haber sitelerinde yer alan 'Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları' ifadesi doğru değildir. Katılım payı ve ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri, haller ve kişiler kanunla belirlenmiş olup 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sağlık Uygulama Tebliği'nde düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemelere göre; 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre; aylık alan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, harp malüllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, katılım payı, 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, harp malüllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, ilave ücret alınmamaktadır" denildi. 

Kaynak: DHA

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29 May 2024 - 16:07 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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