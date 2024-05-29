29 May 2024 - 16:04- Magazin G:

Oyuncu Gülşah Çomoğlu 38 yaşında yaşamını yitirdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu 38 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Gülşah Çomoğlu 38 yaşında yaşamını yitirdi mask
Oyuncu Gülşah Çomoğlu 38 yaşında yaşamını yitirdi
Oyuncu Gülşah Çomoğlu 38 yaşında yaşamını yitirdi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok projede yer alan oyuncu Gülşah Çomoğlu, 38 yaşında kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Çomoğlu, 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

Acı haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, Instagram sayfasından duyurdu:

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."

Oyuncu Gülşah Çomoğlu 38 yaşında yaşamını yitirdi

'GİTTİĞİN YER İNCİTMESİN SENİ'

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nursema karakteri ile dikkat çeken Ceren Karakoç üzüntüsünü paylaştı. Karakoç arkadaşının bir fotoğrafını paylaşarak; 'Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni.' notunu düştü.

Oyuncu Gülşah Çomoğlu 38 yaşında yaşamını yitirdi

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, ilk olarak Fox Tv’de günlük bir dizi olarak ekrana gelen ve yıllarca süren Unutma Beni dizisinde rol almıştı. Bu dizide bir çok sezon rol almış olan oyuncu ardından ise Aşkın Bedeli isimli dizide oyunculuğuna devam etmişti.

Yüksek Sosyete dizisinde Begüm karakterine hayat veren ünlü isim son olarak Kasaba Doktoru dizisinde Bahar karakterini canlandırmıştı.

Kaynak: KARAR

# Gülşah Çomoğlu, vefat, oyuncu, Bir, günü, Son, Yer, Gelen, Yüksek

29 May 2024 - 16:04 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şarkıcı Semicenk konserinde seyirciyle tartıştı mask
Şarkıcı Semicenk konserinde seyirciyle tartıştı
Elçin Sangu'dan olay sözler: Gamer'ın çomarına denk geldik mask
Elçin Sangu'dan olay sözler: Gamer'ın çomarına denk geldik
Deniz Akkaya'dan flaş açıklama: 'Kızım beni dövdü' Kızı devlet korumasına alındı mask
Deniz Akkaya'dan flaş açıklama: 'Kızım beni dövdü' Kızı devlet korumasına alındı
Oyuncu Ceren Benderlioğlu'dan flaş itiraflar! mask
Oyuncu Ceren Benderlioğlu'dan flaş itiraflar!
Bahar dizisinde kriz! Başrol küfür etti, yönetmen çıldırdı mask
Bahar dizisinde kriz! Başrol küfür etti, yönetmen çıldırdı
Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü imzayı attı mask
Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü imzayı attı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber