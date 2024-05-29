Oyuncu Gülşah Çomoğlu 38 yaşında yaşamını yitirdi

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok projede yer alan oyuncu Gülşah Çomoğlu, 38 yaşında kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Çomoğlu, 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

Acı haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, Instagram sayfasından duyurdu:

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."

'GİTTİĞİN YER İNCİTMESİN SENİ'

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nursema karakteri ile dikkat çeken Ceren Karakoç üzüntüsünü paylaştı. Karakoç arkadaşının bir fotoğrafını paylaşarak; 'Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni.' notunu düştü.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, ilk olarak Fox Tv’de günlük bir dizi olarak ekrana gelen ve yıllarca süren Unutma Beni dizisinde rol almıştı. Bu dizide bir çok sezon rol almış olan oyuncu ardından ise Aşkın Bedeli isimli dizide oyunculuğuna devam etmişti.

Yüksek Sosyete dizisinde Begüm karakterine hayat veren ünlü isim son olarak Kasaba Doktoru dizisinde Bahar karakterini canlandırmıştı.

Kaynak: KARAR