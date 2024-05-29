Alanya Nezihe Soydan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Pilav Günü etkinliği düzenliyor. Alanya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın katkılarıyla gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, 4 Haziran'da saat 12:00'da Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü karşısındaki okul bahçesinde yapılacak. Etkinlikte, okulun öğrencileri, öğretmenleri ve velileri bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışma içinde olacaklar. Pilav Günü, aynı zamanda tüm Alanya halkını da bir araya getirmeyi hedefliyor. Okul yönetimi, tüm Alanya halkını Pilav Günü etkinliğine davet etti. Etkinlikte, katılımcılara pilav ikram edilecek ve çeşitli sosyal aktiviteler düzenlenecek.
29 May 2024 - 15:59- Gündem Güncelleme:
Alanya Nezihe Soydan Meslek Lisesi'nden Pilav Günü’ne davet
Alanya Nezihe Soydan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Pilav Günü etkinliği düzenliyor. Okul yönetimi, tüm Alanya halkını Pilav Günü etkinliğine davet etti.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.