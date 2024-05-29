Alanya Nezihe Soydan Meslek Lisesi'nden Pilav Günü’ne davet

Alanya Nezihe Soydan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Pilav Günü etkinliği düzenliyor. Alanya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın katkılarıyla gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, 4 Haziran'da saat 12:00'da Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü karşısındaki okul bahçesinde yapılacak. Etkinlikte, okulun öğrencileri, öğretmenleri ve velileri bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışma içinde olacaklar. Pilav Günü, aynı zamanda tüm Alanya halkını da bir araya getirmeyi hedefliyor. Okul yönetimi, tüm Alanya halkını Pilav Günü etkinliğine davet etti. Etkinlikte, katılımcılara pilav ikram edilecek ve çeşitli sosyal aktiviteler düzenlenecek.