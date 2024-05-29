Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Tam 4 oyuncu birden...

Kızılcık Şerbeti' dizisi, geçen hafta AB Sosyoekonomik Statü'de Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı 'Bahar' dizisini geride bıraktı.



Cuma akşamlarına damga vuran dizinin her bölümü çok konuşuluyor. Kızılcık Şerbeti ile ilgili son zamanlarda dedikodular artmıştı.

Önce dizinin Alev'i Müjde Uzman, sonra Nilay'a hayat veren Feyza Civelek ile ilgili iddialar olay olmuştu.

"DAHA DİZİ BİTMEDİ"

Dizi ile ilgili ise son çıkan haberlere göre, sezon finalinden sonra Sönmez Arslan’ı canlandıran oyuncu Aliye Uzunatağan’ın ve Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'nın yanı sıra 4 kişinin daha diziden ayrılacağı iddia edildi.



Diziden ayrılacak 4 oyuncunun kim olduğu ise merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti’nin Umut’u Serkan Tınmaz bu iddialarla ilgili konuştu.

Magazin Burada'nın sorularına yanıt veren Tınmaz, '4 kişinin diziden ayrılacağı iddia ediliyordu. Bunların içerisinde siz de varmıydınız?' sorusuna "Daha dizi bitmedi devam ediyor. Yenilikler gerekli her zaman bu uzun bir yolculuk yani şu an için hiç bir bilgimiz yok. Ben ekiple çalıştığım için mutluyum kadrodan çıkarılmak gibi bir şey olursa üzülürüm tabii" yanıtını verdi.