Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm

TOPRAĞA VERİLDİ
Burdur’da 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisinin ardından fenalaşıp tedaviye alındığı hastanede dün yaşamını yitiren Mustafa Demir'in cenazesi, bugün Karamanlı ilçesi İpekçioğlu Camisi'nden kaldırıldı. Cenazeye Burdur Valisi Türker Öksüz, Karamanlı Kaymakamı Ahmet Aykaç, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Sağlık Müdürü Murat Erk, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile Demir'in yakınları ve bölge halkı katıldı. Vali Öksüz ve beraberindekiler, Demir'in ailesine taziyede bulundu. Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
'10 YILDIR DİYALİZE GİRİYORDU'
Mustafa Demir'in akrabası Atalay Dut, "Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Eniştem 10 yıldır diyalize giriyordu. Burdur'da zamansız bir olaydan dolayı vefat etti. İhmali olanlardan davacıyız. Sorumlular kimse hesap versin" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.