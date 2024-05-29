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Diyanet’te lüks araç krizi bitmiyor! Bir araç daha alındı...

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Kamuda tasarruf çağrılarının yapıldığı dönemde Diyanet İşleri Başkanı için alınan lüks Audi A8 marka otomobil tepkiler sonrası iade edilmişti. KARAR'ın gündeme getirdiği Diyanet'teki lüks araç sevdasının bitmediği ortaya çıktı. Diyanet’in KOMAŞ A.Ş. üzerinden alınan sivil plakalı dokuz adet Skoda Superb marka aracın, Diyanet’in birim amirlerine tahsis edildiği öne sürüldü.

Diyanet’te lüks araç krizi bitmiyor! Bir araç daha alındı... mask
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Diyanet İşleri Başkanlığı, lüks araç tercihleriyle yeniden gündemde. Daha önce tepki çeken Audi A8 marka aracın iadesinin ardından, şimdi de Diyanet'in KOMAŞ A.Ş. üzerinden 9 adet Skoda Superb marka lüks araç aldığı iddia edildi.

SKODA SUPERB ARAÇLAR BİRİM AMİRLERİNE
Diyanet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Skoda Superb araçların Diyanet'in Mushafları İnceleme ve Strateji Başkanlığı gibi birimlerinde görevli yöneticilere tahsis edildiği öne sürüldü. Bu durum, Diyanet personelinin tepkisine neden oldu.

TEPKİLER VE SORULAR
Diyanet personeli, lüks araçların sivil plakalı olması ve hafta sonları da kullanılabilmesi nedeniyle tepki gösterdi. Ayrıca, araçların personelin banka promosyonlarıyla alındığı iddiası da gündeme geldi. Diyanet personeli, "Böyle bir kurum, halkı şükür konusunda nasıl ikna edecek?" diye soruyor.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Diyanet'in lüks araç tercihleri ve bu araçların nasıl finanse edildiği konusunda kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapması bekleniyor. Özellikle daha önce yaşanan Audi A8 krizi sonrası yaşanan bu yeni gelişme, Diyanet'in kamuoyu nezdindeki imajını zedelemeye devam ediyor.

Kaynak: Karar

# araç, Bir, devam, açıklama

29 May 2024 - 12:50 - Gündem

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