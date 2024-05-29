- Gündem

Burun yapısı dar olan kediye estetik operasyon

ABONE OL Google News Sayfamız

SİVAS'ta dar burun yapısı nedeniyle solunum sıkıntısı çeken 1,5 yaşındaki 'Yulaf' isimli kedi, estetik operasyon geçirdi. Veteriner Hekim İbrahim Özmen, "Burun kanatlarını operasyonla genişlettik. Eğe...

Burun yapısı dar olan kediye estetik operasyon mask
Burun yapısı dar olan kediye estetik operasyon
Burun yapısı dar olan kediye estetik operasyon
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

SİVAS'ta dar burun yapısı nedeniyle solunum sıkıntısı çeken 1,5 yaşındaki 'Yulaf' isimli kedi, estetik operasyon geçirdi. Veteriner Hekim İbrahim Özmen, "Burun kanatlarını operasyonla genişlettik. Eğer bu operasyon yapılmasaydı, sık ve sığ nefes aldığı için bir süre sonra kalp, nabız ve dolaşım problemleri yaşayacaktı" dedi.

Ataberk Dursun, Scottish Fold cinsi kedisi Yulaf'ın rahat nefes alamaması nedeniyle Veteriner Hekim İbrahim Özmen'e başvurdu. Özmen, incelemesinde burun yapısı dar olan kedinin estetik ameliyat olmasına karar verdi. Yulaf, başarılı bir operasyon geçirdi. İbrahim Özmen, Yulaf'a estetik yaparak burun kanatlarını genişlettiğini söyledi. Özmen, "Veteriner tıpta da beşeri tıptaki gibi bu tip uygulamalar yapılıyor. Tabii ki amaçlarımız farklı, orada daha ziyade estetik ve kozmetik amaçlı yapılıyor. Ama bizde medikal sebeplerle yapılıyor" dedi.

'HAYAT KALİTESİ DAHA İYİ OLACAK'

Yulaf'ın solunum sıkıntısı şikayetiyle geldiğini anlatan Özmen, "Bu durum dar burun yapısından kaynaklanıyordu ve burun kanatlarını operasyonla genişlettik. Kontrollerinde gayet iyi, biraz ödemi var; onun azalmasını bekliyoruz. Eğer bu operasyon yapılmasaydı, sık ve sığ nefes aldığı için bir süre sonra kalp, nabız ve dolaşım problemleri yaşayacaktı. Akciğer enfeksiyonlarına yatkınlığı ve çabuk yorulma olacaktı. Bundan sonra hayat kalitesi inşallah daha iyi olacak" diye konuştu.

29 May 2024 - 12:52 DHA Sivas- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kızının hayalini kurduğu madalyayı kazanıp, mezar taşına astı: Senin için kazandım mask
Kızının hayalini kurduğu madalyayı kazanıp, mezar taşına astı: Senin için kazandım
Bakan Bayraktar: Yenilenebilir enerjide dünyada ilk 11'deyiz mask
Bakan Bayraktar: Yenilenebilir enerjide dünyada ilk 11'deyiz
10 yaşındaki Onur, Türkiye'nin bilinen en küçük tarihi eser bağışçısı oldu mask
10 yaşındaki Onur, Türkiye'nin bilinen en küçük tarihi eser bağışçısı oldu
Adana Valisi Köşger: TEKNOFEST'e 1,5 milyonun üzerinde katılım bekliyoruz mask
Adana Valisi Köşger: TEKNOFEST'e 1,5 milyonun üzerinde katılım bekliyoruz
Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm mask
Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm
Emine Erdoğan'dan 'İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü' mesajı mask
Emine Erdoğan'dan 'İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü' mesajı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber