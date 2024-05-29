Eski amatör futbolcu, halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü

ADANA'da kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 yıl önce amatör futbolu bırakan Mehmet Sultan Altun (20), arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Amatör ligdeki Denizli Mithatpaşa ve Akkapıspor kulüplerinde forma giyen Mehmet Sultan Altun, 2 yıl önce kalp sağlığında sorun olduğunu öğrenince doktorların tavsiyesi üzerine kariyerini noktaladı. Futbol tutkusundan vazgeçmeyen Altun, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde 26 Mayıs akşamı arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken fenalaştı. Düşüp yere yığılan Altun, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Altun, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Altun'un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Altun'un ailesi, cenazede gözyaşı döktü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.