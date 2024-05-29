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Bu kadının yaşını bilene ödül veriyorlar

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74 yaşındaki moda tasarımcısı Vera Wang'ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede Instagram'ın gündemine yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü 74 yaşındaki moda tasarımcısının fotoğraflarını gördüklerinde "Zamanı durdurmuş" yorumunda bulundu.

Bu kadının yaşını bilene ödül veriyorlar mask
Bu kadının yaşını bilene ödül veriyorlar
Bu kadının yaşını bilene ödül veriyorlar
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74 yaşındaki moda tasarımcısı Vera Wang Instagram'daki 900 bini aşkın takipçisiyle havuz kenarında çekilen fotoğraflarını paylaştı. 74 yaşındaki moda tasarımcısının genç görüntüsü karşısında sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü şaşkınlık yaşadı. Fenomen ismin gönderisine hayranları, "Zamanı durdurmuş" ve "Nasıl böyle görünebilirsin?" gibi yorumlarda bulundu.

Fiziksel görüntüsü sayesinde yaşıtlarına meydan okuyan Wang, 2022 yılında BBC 100 Women'a verdiği röportajında yaşlanma karşıtı sırrını paylaşmıştı. Fenomen isim o dönemki röportajında, "19 yaşımdan beri modanın içindeyim. Kameranın önünde değil, arkasında. Her gün dünyanın en güzel kadınlarıyla çalışıyorum ve onları ilham perim olarak görüyorum. Bu yaşlanmayla baş etmenin üretken bir yolu olabilir. Bu yüzden her zaman votka kokteyli, bol uyku dedim ama iş, iş sihirli bir iksirdir" dedi.

Beslenme rutinine dair olarak Page Six'e konuşan Wang, "Her gün fast food yerim. Krema dolgulu, şeker kaplı çörekleri severim.Bence çalışmak insanı genç ve heyecanlı tutuyor. Çok uzun saatler çalışıyorum, iki kız çocuğu büyüttüm. Bence meşgul olmak sağlık için en iyi panzehirdir" diye konuştu.

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29 May 2024 - 12:00 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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