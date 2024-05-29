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Ogün Samast, İstanbul’daki duruşmaya Trabzon’dan katıldı (2)

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ADLİYEDEN AYRILDIHrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlam...

Ogün Samast, İstanbul’daki duruşmaya Trabzon’dan katıldı (2) mask
Ogün Samast, İstanbul’daki duruşmaya Trabzon’dan katıldı (2)
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ADLİYEDEN AYRILDI

Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS üzerinden katıldı. Samast, 12 Haziran'a ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.

29 May 2024 - 12:02 DHA Trabzon- Gündem

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