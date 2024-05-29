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Yeni Alanya Toptancı Hali’nde sona yaklaşıldı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hali Kompleksi’ne esnafın talebiyle projeye sundurma ve bodrumda bulunan ardiyelerin önüne yanaşma rampaları eklendi

Yeni Alanya Toptancı Hali’nde sona yaklaşıldı mask
Yeni Alanya Toptancı Hali’nde sona yaklaşıldı
Yeni Alanya Toptancı Hali’nde sona yaklaşıldı
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hali Kompleksi inşaatı adım adım sona yaklaşıyor. Revize edilen projeye ek ihale ile yeni sundurma ve bodrumda bulunan ardiyelerin önüne yanaşma rampaları yapılıyor. Ek ihaleler ile modern tesise yapılan yatırım 750 Milyon TL’yi aşacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya Türkler’de yapımı devam eden Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi inşaatında sona geldi. Modern imkânlar ile donatılan toptancı halinin daha kullanışlı ve rahat olması için projede revizeler yapıldı. Projeye, esnaflardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda ek ihale ile sundurma ve bodrumda bulunan ardiyelerin önüne yanaşma rampaları yapılıyor. Büyük oranda tamamlanan Yeni Alanya Toptancı Hali içerisinde yer alan saha betonu, kanalizasyon, arıtma ve yağmursuyu tahliye kanallarında da son düzenlemeler yapılıyor.

Yeni Alanya Toptancı Hali’nde sona yaklaşıldı

DAĞINIK HALLER TEK ÇATI ALTINDA

Bölgede dağınık halde bulunan toptancı hallerini tek bir çatı altında toplayacak Yeni Toptancı Hali Kompleksi, bölgede ticaret yapan tüccar, komisyoncu ve üreticiler daha rahat şartlarda hizmet alıp sunmasını sağlayacak. Sosyal donatı alanlarının da yer alacağı tesiste 19 hal bloğu, 4 ardiye bloğu, 1 idari, 1 ticari olmak üzere 26 blok yer alıyor. Toplam 156 dönüm arazi üzerine inşa edilen Alanya Hal Kompleksi’nde 159 işyeri ve 78 ardiye bulunacak.

Yeni Alanya Toptancı Hali’nde sona yaklaşıldı

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29 May 2024 - 11:42 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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