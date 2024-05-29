Alanya’da öğrencilere ‘sınav kaygısı’ semineri

ALANYA’DAKİ binlerce öğrenci Haziran ayında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına girecek. Sınava sayılı günler kala Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli Psikolog ve Aile Danışmanı Esra Yemez tarafından Belediye Fahri Gürses Destek Eğitim Kursu ve Payallar Şehit Aybüke Öğretmen Etüt ve Destek Eğitim Kursu'nda eğitim alan öğrenciler ile talep eden tüm öğrencilere ‘Sınav Kaygısı İle Baş Etme Yolları’ konusunda seminer düzenlendi. Seminerde; sınav sürecinin yönetimi, başarıya giden yolda basamak sistemi, ‘hemen şimdi burada’ ilkesi, sınav kaygısı, yaşanabilecek zihinsel, duygusal, fiziksel belirtiler, problem çözme becerisi, kaygıyı yönetme ve olumsuz düşünce kalıplarını değiştirme başlıklarında çalışmalar yapılarak, interaktif uygulamalar gerçekleştirildi.

SINAV KAYGISIYLA BAŞ ETMEK İÇİN TAVSİYELERDE BULUNULDU

Öğrencilerin de dahil olduğu uygulamalarda Psikolog Esra Yemez özellikle; konsantrasyon, sınav gününe hazırlık, istikrarın önemi, ön yargılardan arınmak, sınav anında dikkat edilmesi gereken önemli başlıklar üzerinde dururken, kaygının doğru yönetilerek başarıya açılan kapının anahtarı olduğunu belirtti. Stres düzeyini doğru bir noktaya çekmek için nefes, gevşeme egzersizleri, imgeleme yöntemi, kişisel özel alan oluşturma becerisi teknikleri uygulamalı olarak öğretildi. Soru-cevap bölümünde ise birebir diyaloglar sağlanarak, her öğrencinin yaşadığı durumun ayrı ayrı analiz edildiği çalışma sona erdi.