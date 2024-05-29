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Alanya'da üniversiteli genç kız yurtta ölü bulundu

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Alanya’da üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü bulundu

Alanya'da üniversiteli genç kız yurtta ölü bulundu mask
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ALINAN bilgiye göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi C.D. (22), akşam yurttaki arkadaşlarına kalbinin aşırı çarptığını söyledi. Ardından duş alıp uyuyan C.D'yi sabah arkadaşları uyandıramayınca durum yurt görevlilerine bildirildi. Çağrılan sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. C.D'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

# için, Antalya, Alanya, eğitim

29 May 2024 - 10:55 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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