TBMM’den yeni düzenleme: Eksik primli sigortalılara erken emeklilik fırsatı geliyor

Erken Emeklilikte Yeni Dönem Başlıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için geçen yıl yapılan düzenlemenin ardından, prim günü eksik olanlar için de müjdeli haber geldi. Bu yeni düzenleme, yaklaşık 2 milyon kişiye erken emeklilik fırsatı sunacak. Prim gün sayıları 3470, 4980 ve 5670 olan sigortalılar, yeni düzenleme ile emeklilik hakkına kavuşabilecekler.

Bağ-Kur’lulara Büyük Avantaj

Özellikle Bağ-Kur’lu çalışanlar için önemli bir değişiklik söz konusu. Mevcut durumda Bağ-Kur’lu çalışanlar için gereken 9000 prim günü, yeni düzenleme ile 7200 güne indirilecek. Bu sayede Bağ-Kur sigortalıları, SSK sigortalıları gibi daha erken emekli olabilecekler.

Prim Eksikliği Nasıl Tamamlanır?

Prim gün sayısı eksik olan sigortalılar için çeşitli tamamlama yöntemleri bulunuyor. Bu yöntemler sayesinde emeklilik hakkı kazanmak mümkün:

Askerlik Borçlanması: Erkek sigortalılar, sigorta başlangıç tarihinden önce yaptıkları askerlik sürelerini borçlanarak emeklilik yaşını öne çekebilirler.

Doğum Borçlanması: Kadın sigortalılar, sigorta başlangıç tarihinden önce doğurdukları çocuklar için en fazla 6 yıl doğum borçlanması yaparak erken emeklilik hakkı kazanabilirler.

Meclisten Ne Zaman Geçecek?

TBMM’de görüşülmekte olan bu düzenlemenin, meclisin tatile girmeden önce onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek olan bu yasa, SSK ve Bağ-Kur sigortalıları için büyük bir kolaylık sağlayacak ve erken emeklilik imkanı sunacak.

Bu Düzenleme ile Milyonlarca Yeni Emekli Geliyor! Sigorta Primi Eksik Olanlara Büyük Fırsat!

Erken Emeklilik Müjdesi: Primi Eksik Olanlar Dikkat!

TBMM’den geçecek olan bu düzenleme, eksik prim günleri nedeniyle emeklilik hakkını kazanamayan milyonlarca sigortalıya umut ışığı oldu. Yeni yasa ile prim gün sayıları düşürülecek ve erken emeklilik yolu açılacak. Başvuru süreçlerini kaçırmamak ve tüm detayları öğrenmek için gözler TBMM’den gelecek son kararlarda!