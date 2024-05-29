Emine Erdoğan'dan 'İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümü vesilesiyle dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmet ve askerlerini rahmetle andığını belirtti.
Emine Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstanbul, bize bırakılan kadim bir miras, ilelebet korumamız gereken yegane hazinemizdir. Kutlu zaferin 571'inci yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.