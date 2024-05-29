Apartmanda kapı önüne ayakkabı koyma cinayetine ağırlaştırılmış müebbet istendi

BURSA’da, ayakkabılarını kapı önüne bıraktığı için daha önce tartıştığı komşusu Mustafa Çikin’i (51) kullandığı servis aracıyla bisikletine çarptıktan sonra 30 yerinden bıçaklayarak öldüren tutuklu Hasan Şahin (61), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, “Ayakkabılarını kapının önüne koymasını istemediğim komşum ile tartıştık. Sonraki gün bisikletiyle önümü kesip yüzüme tükürdü. Ben de onu bıçakladım” dedi.

Olay, geçen yıl eylül ayında Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede servis aracı kullanan Hasan Şahin, oturduğu apartmandaki karşı komşusu Mustafa Çikin’i, kapının önüne ayakkabılarını koymaması konusunda uyardı. Yaşanan tartışmayı, komşuları güçlükle yatıştırdı. Sonraki gün Hasan Şahin, iddiaya göre, bisikletiyle işe giden Mustafa Çikin'e, servis aracı ile takip ederek çarptı. Taraflar arasında çıkan kavgada Hasan Şahin, Mustafa Çikin’i, 5'i hayati tehlike oluşturacak şekilde olmak üzere, toplam 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası yakalanan Şahin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık soruşturmasının ardından Hasan Şahin hakkında, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan dava açıldı. 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istenen Şahin'in yargılanmasına başlandı. Yapılan ilk duruşmaya, tutuklu sanık, öldürülen Mustafa Çikin’in ailesi ve tarafların avukatları katıldı. Mahkemede kendisini savunan Şahin, komşusu Mustafa Çikin ile aralarında husumet olduğunu söyleyerek, “Ben apartmanda yöneticiydim. Mustafa benim karşı komşum. Ayakkabı ve eşyalarını kapının önüne koyduğu için kendisini uyardım. Bu yüzden tartıştık. Bana hakaret etti. Bu yüzden aramızda husumet vardı. Olay günü işe giderken bisikleti ile servis aracımı takip etti. Bir anda karşıma çıkınca tekrar tartıştık. Yüzüme tükürünce sinirlendim. Cebimden çıkardığım bıçağı ona salladım. Kendisini yaraladığımı hatırlamıyorum. Çünkü, şok yaşıyordum. Yüzüme tükürmese bu olay olmazdı" diye konuştu.

Mahkemede şikayetçi olarak dinlenen Mustafa Çikin'in eşi S. Ç., sanığın sitelerinde yönetici olmadığını belirtip, “Bizim bu adamla hiçbir sorunumuz yoktu. Olay tarihinden 2 gün önce kapımıza gelip, ayakkabıları dışarı koymamamızı istedi. Sonra eşimi takip edip öldürdü. Neden bunu yaptığını bilmiyoruz. Günahsız yere eşimi öldürdü. Kendisinden şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertelerken, Hasan Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.