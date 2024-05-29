TOKİ’den aylık 7.500 TL taksitle konut satışı başlıyor! Hangi illerde satılacak?

TOKİ bünyesinde bulunan Emlak Müzayede tarafından yapılan açıklama ile farklı illerde yeni konut satışlarının yapılacağı duyuruldu. Bu konut satışları ile vatandaşların ev sahibi olabileceği belirtilirken, detaylar yakından takip ediliyor. İşte konut satışlarına dair tüm merak edilenler…

TOKİ Konut Başvuru Şartları Nelerdir?

Emlak müzayede aracılığıyla yayınlanan duyurular kapsamında TOKİ konut satışları için çeşitli dönemlerde farklı fırsatlar sunuluyor. İşte TOKİ konut başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması.

Başvuruda bulunan kişinin kendisi, eşi ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması.

Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.

Başvuruda bulunacak kişinin 18 yaşını doldurmuş olması.

Aynı aileden sadece bir kişinin başvurusu geçerli sayılacaktır.

Başvuru şartlarını sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında yetkili banka şubeleri üzerinden gerekli bedelleri ödeyerek satın alma talep ve yüklenim belgesini imzalamalıdır.

TOKİ Konut Başvuruları Ne Zaman?

TOKİ bünyesinde yapılacak 2+1 konutlar için ayda 7.500 TL’den başlayan taksit fırsatı sunuluyor. TOKİ kapsamında yapılan duyuru ile Emlak Müzayede, konut başvuruları hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Bir müzayede hikayesi… Siz de yatırım fırsatlarını kaçırmamak için Türkiye’nin en büyük gayrimenkul müzayede şirketi Emlak Müzayede’yi takip edin.”

Emlak Müzayede’den gelen açıklamada, kısa süre içinde TOKİ konut satışının yapılacağı belirtildi. İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Antalya başta olmak üzere hemen hemen tüm illerde konut satışları gerçekleştirilecek.

Hemen Başvurun ve Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

TOKİ’nin sunduğu bu büyük fırsatı kaçırmayın! Ayda sadece 7.500 TL ödeyerek ev sahibi olma şansı sizi bekliyor. Başvurularınızı yaparak bu önemli fırsattan yararlanabilir ve hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz. Emlak Müzayede’yi takip ederek konut satışları hakkında detaylı bilgi alabilir ve başvuru sürecini öğrenebilirsiniz.