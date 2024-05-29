HÖH, Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'deki soydaşlardan 100 bin oy bekliyor

HAK ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Temsilcisi Güner Çetin, Bulgaristan'da yapılacak erken genel seçimlerde, Türkiye'de yaşayan soydaşları destek vermeye davet ederek, "En son seçimde 63 bin kişi sandığa oy kullanmaya geldi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızdan. Bu seçimlerde en az 100 bin oy bekliyoruz. 100 bin oy demek iktidar ortağı demek, en az 40 milletvekili demek" diye konuştu.

Bulgaristan'da çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH, ülkede 9 Haziran'da yapılacak erken genel seçimlerde Türkiye'de yaşayan soydaşların sandık başına giderek oy kullanıp, kendilerine destek vermesini istedi. HÖH, Trakya'da il ve ilçelere afişler asarak, soydaşları sandık başına davet etti. Çorlu'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen HÖH Trakya Temsilcisi Güner Çetin, son seçimlerde Türkiye'de yaşayan soydaşların seçime ilgi gösterdiğini söyledi. Çetin, 9 Haziran seçimlerinde 166 sandık kurulacağını belirterek, "Son 3 yılda 7'nci kez sandığa gidiyoruz. Türkiye'de 166 sandığımız var, Trakya'da 32 sandığımız var 4 ilde. Bunların 20 tanesi Tekirdağ ilimizde göçmenlerin en çok yoğun yaşadığı çifte vatandaşlarımız Tekirdağ ilimizde ikamet etmektedir. Bizler bu altyapıyı hazırladık, burada oy kullanacak çifte vatandaşlarımız. Çifte vatandaşlarımıza burada görev düşüyor, 9 Haziran Pazar günü herkesi demokratik hakkını kullanarak oy kullanmaya davet ediyorum. Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin 28 no'lu pusulaya oy kullansınlar, partimize destek versinler. Kendileri de öz güvenle hiç korkmadan sandığa gelsinler" dedi.

'GENÇLER MUTLAKA SANDIĞA GELMELİ'

Özellikle gençlerin sandığa gelmelerinin önemini vurgulayan Çetin, "Burada kesinlikle yorulmadık, yorulmayacağız. Gençlere seslenmek ve davet etmek istiyorum, sandığa gelsinler. Neden? Bulgaristan'daki vatandaşlığını korumak için, AB vatandaşlığını korumak için, Bulgaristan'dan emekli olan Türkiye Cumhuriyeti'nde ikamet eden emeklilerimizin hakkını korumak için, Bulgaristan'da mal varlıklarımızı korumak için. En önemlisi orada yaşayan kardeşlerimize, soydaşlarımıza destek vermek için. Bizler her zaman onların yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. En son seçimde 63 bin kişi sandığa oy kullanmaya geldi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızdan. Bu seçimlerde en az 100 bin oy bekliyoruz. 100 bin oy demek, iktidar ortağı demek, en az 40 milletvekili demek. Bu da bizim için çok iyi olacaktır. Neden derseniz, bizim haklarımızı ve özellikle gençlere sesleniyorum, bu taşıdıkları kimlikleri niye taşıdıkları için, Hak ve Özgürlükler Hareketi iktidar ortağı olması gerekiyor. İktidar olursak, bizim haklarımız her zaman korunacaktır" ifadelerini kullandı.

Güner Çetin, seçmen listelerinde isimleri olmayanların dilekçeyle başvurup oy kullanabileceklerini kaydederek, "Bizler, sandık açmak için burada dilekçe topladık ve sandıklarımızı açtık. Dilekçe verenlerin isimleri seçim listesinde çıkacak. Fakat dilekçe vermeyenler de oy verme hakkına sahiptir. Bulgaristan Yüksek Seçim Kurulu yasasına göre geçerli Liçna kart ve pasaportu olan herkes oy hakkına sahiptir. Doldurmayanlar ise seçim günü sandığa gelerek dilekçesini doldurarak oy kullanabilirler. Sandıklarda hem elektronik oylama var, hem de normal pusula ile oylama var. Burada seçmenimiz sandığa gittiğinde seçecek. ‘Ben elektronik oy kullanabilirim’ diyen elektronik oy kullanabilecek. ‘Ben pusula ile oy kullanacağım’ diyenler de pusulada oyunu kullanabilecektir. Özellikle yaşlılarımız elektronik oylama yapamıyorlar, çekinmesinler gelsinler normal pusulamız var, gelsinler oyunu kullansınlar" dedi.