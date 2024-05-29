Otomobil devi 2. el araçları yenileyip kendi mağazasında satacak! 300.000 TL’ye bile otomobil var

Tüm Kontrolleri Yapılarak Satışa Sunuluyor

Renault’un yenileyerek satışa sunduğu araçlar, kapsamlı bir bakım sürecinden geçiyor. Bu süreçte araçlar test sürüşleri, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımı ile boya işlemlerinden geçiriliyor. Ayrıca, Renault Estetik süreci kapsamında ayrıntılı iç ve dış temizlik yapılarak araçlar mükemmel bir görünüme kavuşturuluyor. Tüm bu işlemler sonucunda kalite kontrolü yapılan araçlar, müşterilere güvenle sunuluyor.

Onaylı Yedek Parçalar Kullanılıyor

Fabrikada yenilenen tüm araçlarda, firma tarafından onaylı yedek parçalar kullanılıyor. Bu, araçların hem güvenilirliğini hem de performansını artırıyor. Böylece, yenilenmiş araçlar, sıfır araç kalitesinde kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Çok Sayıda Marka ve Yüzlerce Model

Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo gibi birçok markanın ikinci el araçlarını yenileme işlemine başladı. Bu sayede, müşteriler geniş bir yelpazede seçeneklere sahip oluyor.

Uygun Fiyatlar ile Yenilenmiş Araçlar

Yenilenmiş araçlar, piyasa şartlarında satılan 2. el benzerlerine göre oldukça uygun fiyatlardan sunuluyor. 300 bin liradan başlayan yenilenmiş araç fiyatları, 1 milyon TL’nin üzerine kadar çıkabiliyor. Bu fiyat aralığı, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor.

Sonuç: Kaçırılmayacak Fırsat

Renault’un yenilediği 2. el araçlar, yüksek kalite standartları ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Eğer bütçenize uygun, güvenilir bir araç arıyorsanız, Renault’un bu cazip kampanyasını kaçırmayın. Geniş marka ve model yelpazesi, onaylı yedek parçalar ve kapsamlı bakım süreçleriyle yenilenmiş araçlar, şimdi sizleri bekliyor.

Hemen Başvurun ve Hayalinizdeki Araca Sahip Olun!

Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Renault’un resmi web sitesi üzerinden başvurunuzu yapabilir veya en yakın Renault yetkili satıcısına giderek detaylı bilgi alabilirsiniz. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok daha kolay ve uygun fiyatlı. Hemen harekete geçin ve bu fırsatı değerlendirin!