Cübbeli Ahmet Hoca'dan herkesi ayağa kaldıran iddialar: "Küçük çocuklara büyü yapıyorlar..."

Kendisinin kötü durumda olduğunu ve çevresindekilerin de hastalandığını belirten Ünlü, İsmailağa Cemaati'nde genç kızların gece vakti büyü işlerinde kullanıldığını iddia etti. Ünlü, "Gecenin kaçında 9-10 tane kız talebeyi kaldırıp sihirler yaptırıyorlar. Yavrularımızı büyü işlerine kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

Haftalık sohbetlerini YouTube üzerinden paylaşan Cübbeli Ahmet'in son konuşmasındaki büyü iddiaları, sosyal medyada hızla yayıldı. Ünlü, İsmailağa Cemaati'nde kız çocuklarına geceleri büyü yaptırıldığını öne sürerek, "Ben bunları bilmesem söylemem" dedi.

"BÜYÜ YAPTILAR"

Geçtiğimiz hafta yayınlanan konuşmasında Cübbeli Ahmet, hastalıkların yaygınlığından bahsederek, "Sihirler çok yapılıyor. Bütün hoca efendiler çok fena. Şûranın hoca efendilerinde de, birçok ailemizde bu durum var" ifadelerini kullandı.

"KIZ TALEBELERİ GECENİN ORTASINDA KALDIRIYORLAR"

Ünlü, konuşmasının devamında, "Ben pert oldum, Mehmet İslamoğlu hoca hasta, herkes hasta oluyoruz. Bu hastalıkları keşif ehli, havas ehli insanlar bize söylüyorlar. Gecenin kaçında 9-10 tane kız talebeyi kaldırıp sihirler yaptırıyorlar. Yavrularımızı büyü işlerine kullanıyorlar" dedi.

"KAÇ TARİKATTAN GELDİ BU"

Büyü iddialarını savunan Ünlü, "Ben bunları bilmesem söyleyecek adam değilim, kimseye iftira atacak bir adam değilim. Kaç tarikattan geldi bu yani" diye konuştu.

İSMAİLAĞA CEMAATİ'NDEN KOVULMUŞTU

Cübbeli Ahmet ile İsmailağa Cemaati arasındaki anlaşmazlık sonrası cemaatten yapılan açıklamada, Ünlü'nün "cemaatle hiçbir bağı kalmadığı" belirtilmişti. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti, "Bir süredir kendisiyle yapılan istişarelere rağmen tavrını değiştirmemekte ısrar eden, ihvanımızı ve kamuoyunu yanlış biçimde yönlendirmeyi sürdüren Cübbeli Ahmet Hoca, söz ve davranışlarıyla tarikatımıza ve hizmetlerimize zarar veren biri hâline gelmiş ve Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin şeyhliğini kabul etmemiştir. Bu gerçeğe binaen kendisinin tekkemiz ve cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin kalmadığını, görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvanımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: Kamu Son Haber