Emekliye bayram öncesi çifte ödeme

Ancak milyonlarca emekli, maaş tarihlerinin bayram sonrasına denk gelmesi nedeniyle endişe yaşıyor. Son olarak hükümetin bu konuda sürpriz bir adım atarak ikramiye ve maaşları aynı gün yatırabileceği öne sürüldü.

Hayat pahalılığı karşısında ezilen emekliler, Kurban Bayramı vesilesiyle verilecek ikramiyenin yatacağı günü iple çekiyor. Bayram öncesinde tüm emeklilere 3 bin TL’lik ikramiye ödemesi yapılacak.

Ancak birçok emekli yurttaş, maaş tarihlerinin bayram sonrasına denk gelmesi nedeniyle endişe yaşıyor. Emekliler arasında söz konusu durum nedeniyle maaşlarının bayram öncesinde ödenmesine ilişkin bir beklenti doğdu.

Peki emekli maaşları bayram öncesine çekilecek mi?

BAYRAM ÖNCESİNE Mİ KALACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ödenecek ikramiyelerin bayramdan önce yatırılacağını duyurdu.

Ancak Bakan Işıkhan, emekli maaşlarının ödeneceği tarihler ile ilgili bir açıklama ise yapmadı. Dolayısıyla konu gündemdeki yerini hala korumaya devam ediyor.

PEKİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı’nın bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Emekli ikramiyeleri de hesaplara 10-14 Haziran tarihleri arasında yatmış olacak.

Emekli maaşları ise tahsisat numarasına göre ayın 17’si ila 26'sı arasında ödeniyor. Her ayın 15’inde ödenen memur maaşları da haziranda bayramın arife günü olan cumartesiye denk gelecek. Bu nedenle aylıkların büyük bir bölümünün ödenmesi bayram sonuna kalacak.

BİR SÜRPRİZ DAHA YOLDA...

Milyonlarca emekli, aylık maaşlarının Kurban Bayramı öncesine çekilip çekilmeyeceğini merak ederken gazeteci Ersoy Dede, konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dede, bir sürpriz yaparak hükümetin emekli ikramiyeleri ve maaşlarını aynı gün yatırabileceğini öne sürdü.

Ersoy'un paylaşımı emekliler arasında büyük bir heyecana sebebiyet verirken, gözler hükümet kanadından gelecek açıklamaya çevrildi.

Kaynak: Kamu Son Haber