Tüm sürücüleri ilgilendiren detay ortaya çıktı: O şart tarih oluyor...

Türkiye’de 17 farklı sınıfta sürücü belgesi bulunuyor. Birbirinden farklı tip araçları kullanmak isteyen sürücüler belgeler arasında geçiş yaparken mağduriyet yaşayabiliyor. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte ehliyet sahiplerini bu mağduriyetten kurtarmak adına yeni bir adım atıldı.

Nisan ayında meclisten geçen düzenlemeyle karayolları trafik Kanunu’nda milyonlarca sürücüyü ilgilendiren değişikliklere imza atıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğin talimatı tüm sürücü kurslarına iletilirken ehliyet sahipleri için yeni dönem böylelikle başladı.

2023 yılında tartışmalara neden olağan düzenleme bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasallaştı. bu kapsamda sürücüler için ehliyet sınavları arasında geçişi kolaylaştıran adımlar atıldı.

Karayolları trafik kanununda yapılan bu değişiklik milli eğitim bakanlığı içişleri bakanlığı ve ulaştırma Bakanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalarla hayata geçirildi.

Kanunda yapılan düzenlemeler bir çok ehliyet sahibini yakından ilgilendiriyor. bu kapsamda Türkiye’de B sınıfı ehliyet sahibi olanların yetki ve kullanım alanı yeni kanun düzenlemesiyle tümüyle değişti.

Yıllardır, B sınıfı ehliyet ile yalnızca 50 cc'lik silindir hacmi bulunan motosikletleri kullanmalarına izin verilen B sınıfı ehliyet sahipleri, yeni düzenleme sonrasında resmen 125 cc ve altındaki tüm motosikletleri kullanabilmek için yetki almış oldu.

Öte yandan düzenleme kapsamında direksiyon eğitimini tamamlayarak ehliyetini almaya hak kazanan sürücülerin belgeleri otomatik olarak devreye girecek. bu kapsamda sürücülerin daha geniş bir araç kullanım yelpazesi erişimi hedefleniyor.

Motosiklet Endüstrisi Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, B sınıfı ehliyet sahiplerinin bundan böyle 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesi için gerekli düzenlemenin hayata geçtiğini belirterek milyonlarca sürücüye müjdeli haberi verdi.

Ancak bununla birlikte motosiklet kullanmak isteyen sürücüler belirli bir süre eğitime tabi tutulacak.

Kaynak: Kamu Son Haber