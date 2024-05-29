Tüm vatandaşları ilgilendiren kritik karar açıklandı: Faturalarda o ücret artık kalktı!

Faturalardan o ücret alınmayacak. Düğmeye basıldı, konuya ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 25 metreküp doğal gazın Mayıs ayı itibariyle ücretsiz verilmesinin ardından bir yılın sonunda 1 Mayıs tarihinde uygulama sona ermişti.

2023 Nisan ayında başlatılan ücretsiz doğalgaz uygulamasında toplamda 19,7 milyon haneye 1 yıl boyunca toplamda 43 milyar lira devlet desteği verildi.

Bu uygulama ile aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalarda düşürülerek vatandaşın ekonomisine katkı sağlandı.

Milyonlarca vatandaşa verilen söz konusu fatura desteği 1 Mayıs’ta sona erdi. Ancak geçtiğimiz ay TBMM’de bu konuya ilişkin düğmeye basıldı. Meclis, doğal gaz desteğinin vatandaşa tekrar verilmesi için çalışmalara başlandı.

ÜCRETSİZ OLACAK

85 milyon kişiyi ilgilendiren yeni yasa tasarısının detayları ise belli oldu. Meclis’te geçmesi halinde uygulanacak doğal gaz desteği 1 Mayıs 2025 tarihine kadar herkese ücretsiz olarak sunulacak.

Özellikle Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ardından Orta Doğu’da gerilimin artması nedeniyle enerji fiyatlarında istikrarsızlık gündeme gelmişti. Türkiye de kendi sahasında bu konuda adımlar atarak denizde ve karada petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra 1 Mayıs’ta sonra eren doğal gaz desteğine dair yeni gelişme yüzleri güldürdü. Muğla Milletvekili Cumhur Uzun imzasıyla Meclis'e verilen yeni yasa tasarısının detayları ortaya çıktı. Yasa tasarısında 1 Mayıs 2025 tarihine kadar Türkiye'deki 25 m3 doğal gaz faturası devlet tarafından karşılanması ifadesine yer verildi.

TBMM’ye sunulan yasanın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, onaylanması halinde Türkiye’de 1 yıl süreyle bedava doğalgaz desteği sağlanacak. Doğal gaz desteğine ilişkin yasa tasarısının, TBMM'de onaylanmasının ardında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kaynak: Kamu Son Haber