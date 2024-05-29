Yatırımcılar şokta: Altına yasak krizi!

Birikmiş olan vatandaşların bir çoğu yatırımlarını değerlendirmek için altın fiyatlarini takip ediyor. Yatırımın değerlendirme isteyen kimi vatandaş cumhuriyet altını tercih ederken kim ileri yarım çeyrek ya da gram tercih ediyor. Ancak o iki altın yatırımcıların artık tercihleri arasında yer alamayacak çünkü artık satılmıyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam memiş bu kapsamda vatandaşların aklındaki sorulara yönelik açıklamalar yaptı.

22 AYARLIK ALTIN KRİZİ

Açıklamasında altın çeşitlerine değinen Memiş, Altınların isimleri farklı olsa olsa da ayarlarının 22 ayar olduğunu vurguladı. Bununla birlikte altının görüntüsünün fiyatını etkilemediğine de dikkat çekerken, 24 ayar gram altınlar da rafineler tarafından üretilen altın çeşididir. 24 ayarı sadece rafineler üretiyor. Darphane üretmiyor dolayısıyla burada bir farklılık yok ifadelerini kullandı. Vatandaşların altın tercihinin tamamı ile kişinin alışkanlığına bağlı olduğunu dile getirdi.

ÜRETİLMİYOR AMA...

Öte yandan gram ve yarım gram altının üretiminin durdurulduğuna da değindi. Hazine ve maliye bakanlığı tarafından bir genelge yayınlandı ve artık üretimleri yok ancak elinde olan vatandaşlar bozdurabiliyor bunda bir problem yok. Ama üretimi yasak dedi.

İslam Memiş açıklamasında ‘’Bize de tuhaf geldi, hiçbir manası yok. Bana saçma geliyor. 0.25 gram ile 0.50 gramın üretiminin yasaklanmasının Türkiye ekonomisine hiçbir katkısı olmayacaktı. Bu altınları kim alıyor? 1 gramı alamayan vatandaşlar alıyor. Düğünde, nişanda, özel günlerde kullanıyorlar. E altının gramı malum. Kim 1gram altın alabilecek bugünkü ekonomik koşullarda? En azından 0.25 alıyorlardı ve altın kültürü devam ediyordu.’’ ifadelerine de yer verdi.

Kaynak: Kamu Son Haber