- Ekonomi

En düşük emekli maaşında karar verildi: İşte o rakam...

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Gazeteci Ebru Baki'nin sunduğu Para Politika adlı programda, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ve Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Oğuz'un emekli maaşları hakkında yaptıkları açıklamalar gündem yarattı.

En düşük emekli maaşında karar verildi: İşte o rakam... mask
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Milyonlarca emekli için ekonomik sıkıntılar ve değişen fiyat etiketlerinden dolayı emekli maaşına getirilecek düzenlemeler önem arz ediyor. Temmuz ayında yapılacak olan zam oranları merakla beklenirken Deniz Zeyrek ve Şeref Oğuz gerçekleştirdikleri canlı yayında emekli maaşına ilişkin rakamları paylaştı.

ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR


En son açıklanan dört aylık enflasyon oranı %18,72 olarak biliniyor. SSK ve bağkur emeklileri gözünü , bu oranA eklenecek olan mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon rakamlarına çevirdi. Nihai zam oranı mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon rakamlarının da eklenmesi ile belirlenecek.

RAKAMI PAYLAŞTILAR


Emekliler temmuz ayini dört gözle beklerken, Gazeteci Ebru Baki tarafından sunulan para politika adlı programda Sözcü yazarı Deniz Zeyrek‘le Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un emekli maaşına ilişkin yaptığı açıklamalar gündem oldu.


Deniz Zeyrek, bir bilgi edindiğini vurgulayarak,"En düşük emekli maaşı maksimum 13 bin lira olacak... Kök maaşta kesin bir eğilim var. Şu anda 10 bin lira alanlar 13 bin lira alacaklar. Kök maaşı 8 bin lira olanlar için öngörülen maaşlar 10 bin 500 ile 11 bin lira arasında olacak. Gerçekten Mehmet Bey zor durumda... Parası yok. Tüm dengeler alt üst olacak.’’dedi.

Konuya ilişkin Şeref Oğuz ise ; ‘’Emekli maaşlarına enflasyon farkı eklenirken ayrıca Reis payı veya Beyefendi farkı da olacak gibi hissediyorum. 15 bin lira olsa da tatmin olunmayacak.’’ ifadelerine yer verdi.

En düşük emekli maaşında karar verildi: İşte o rakam...

Kaynak: Kamu Son Haber

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29 May 2024 - 03:02 - Ekonomi

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