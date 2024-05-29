Sabahları yorgun uyananlar bu kür tam size göre! Anında enerji depoluyor....

Sabahları yorgun bir şekilde uyanmak, gün içinde halsizlik ve genel bitkinlik hali birçok insanın mustarip olduğu dertlerden sadece birkaçı.
Yapılan son araştırmalar, gün gün içinde bazı besinleri tüketen kişilerin daha kaliteli bir uyku çektiklerini ve bu sayede de sabahları daha dinç uyandıklarını ortaya koydu.
Halsizliği ve yorgunluğu bitiren besinler uzmanlar tarafından şu şekilde sıralandı:
BALIK
Omega-3 açısında en zengin besinlerden olan yağlı balıklar, enerji seviyesini artırıyor ve bilişsel fonksiyonları iyileştiriyor. Alabalık, somon ve sardalya gibi yağlı balıklar haftada bir kez tüketildikleri takdirde enerji dengesini düzenliyor.
YOĞURT
Bol miktarda probiyotik içeren yoğurt, sindirim sistemini düzenliyor ve enerji seviyesini artırıyor. Günde tüketilen bir kase yoğurt, geceleri uykuya dalış süresini kısaltıyor ve vücut gece boyunca dinlendiği için de sabahları daha enerjik uyanılmasını sağlıyor.
KAHVE
Kahve, içerdiği kafein ile enerji seviyesini yükseltiyor. Günde içilen 1-2 fincan kahve daha enerjik hissedilmesini sağlıyor. Ancak 1-2 fincandan daha fazla tüketildiğinde ise kısa sürede tam tersi etki ederek yorgunluk yaratıyor.
MUZ
En hızlı enerji kaynaklarından biri de muz. Potasyum içeren muz, özellikle egzersiz yapmadan tüketildiğinde vücut direncini artırıyor.
KİVİ
Kivi içerdiği bol miktarda C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirirken, enerji seviyesini de artırıyor. Uyumadan önce tüketilecek bir adet kivi uyku kalitesini artırarak sabahları daha dinç bir biçime uyanmayı sağlıyor.
AVOKADO
En sağlıklı yağlar grubunda yer alan avokado, zengini olduğu potasyum ve lifler sayesinde enerji seviyesi ile vücut direncini artırıyor. Avokado aynı zamanda sindirim sistemini düzenliyor.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Ispanak, lahana ve pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, demir açısından oldukça zengin. Koyu yeşil yapraklı içerdiği bol miktardaki antioksidan ile bilişsel fonksiyonların iyileşmesini kolaylaştırıyor.
BADEM
Badem, bol miktarda lif ve sağlıklı yağ barındırıyor. Bu sayede de enerji seviyesini düzenlemeye yarıyor.
YULAF EZMESİ
İçerisinde kompleks karbonhidratlar ve lifler barındıran yulaf ezmesi kahvaltıda tüketildiği takdirde gün boyu enerjik kalmanızı sağlıyor.
YUMURTA
Sağlığa en yararlı protein kaynaklarından yumurta, günde 2 adet tüketilmesi durumunda enerji seviyesini artırıyor.
Kaynak: Kamu Son Haber
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.