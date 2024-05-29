Sabahları yorgun uyananlar bu kür tam size göre! Anında enerji depoluyor....



Sabahları yorgun bir şekilde uyanmak, gün içinde halsizlik ve genel bitkinlik hali birçok insanın mustarip olduğu dertlerden sadece birkaçı.

Yapılan son araştırmalar, gün gün içinde bazı besinleri tüketen kişilerin daha kaliteli bir uyku çektiklerini ve bu sayede de sabahları daha dinç uyandıklarını ortaya koydu.

Halsizliği ve yorgunluğu bitiren besinler uzmanlar tarafından şu şekilde sıralandı:

BALIK

Omega-3 açısında en zengin besinlerden olan yağlı balıklar, enerji seviyesini artırıyor ve bilişsel fonksiyonları iyileştiriyor. Alabalık, somon ve sardalya gibi yağlı balıklar haftada bir kez tüketildikleri takdirde enerji dengesini düzenliyor.

YOĞURT

Bol miktarda probiyotik içeren yoğurt, sindirim sistemini düzenliyor ve enerji seviyesini artırıyor. Günde tüketilen bir kase yoğurt, geceleri uykuya dalış süresini kısaltıyor ve vücut gece boyunca dinlendiği için de sabahları daha enerjik uyanılmasını sağlıyor.

KAHVE

Kahve, içerdiği kafein ile enerji seviyesini yükseltiyor. Günde içilen 1-2 fincan kahve daha enerjik hissedilmesini sağlıyor. Ancak 1-2 fincandan daha fazla tüketildiğinde ise kısa sürede tam tersi etki ederek yorgunluk yaratıyor.

MUZ

En hızlı enerji kaynaklarından biri de muz. Potasyum içeren muz, özellikle egzersiz yapmadan tüketildiğinde vücut direncini artırıyor.

KİVİ

Kivi içerdiği bol miktarda C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirirken, enerji seviyesini de artırıyor. Uyumadan önce tüketilecek bir adet kivi uyku kalitesini artırarak sabahları daha dinç bir biçime uyanmayı sağlıyor.

AVOKADO

En sağlıklı yağlar grubunda yer alan avokado, zengini olduğu potasyum ve lifler sayesinde enerji seviyesi ile vücut direncini artırıyor. Avokado aynı zamanda sindirim sistemini düzenliyor.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, lahana ve pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, demir açısından oldukça zengin. Koyu yeşil yapraklı içerdiği bol miktardaki antioksidan ile bilişsel fonksiyonların iyileşmesini kolaylaştırıyor.

BADEM

Badem, bol miktarda lif ve sağlıklı yağ barındırıyor. Bu sayede de enerji seviyesini düzenlemeye yarıyor.

YULAF EZMESİ

İçerisinde kompleks karbonhidratlar ve lifler barındıran yulaf ezmesi kahvaltıda tüketildiği takdirde gün boyu enerjik kalmanızı sağlıyor.

YUMURTA

Sağlığa en yararlı protein kaynaklarından yumurta, günde 2 adet tüketilmesi durumunda enerji seviyesini artırıyor.

Kaynak: Kamu Son Haber