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İşte sezonun enleri

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 52 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Corendon Alanyaspor'da sezonun 'En'leri de ortaya çıktı. 13 golle en skorer, 8 asistle de en çok gol pası veren oyuncu olan Oğuz Aydın, turuncu yeşilli takımda sezonun yıldızı olmayı başardı

İşte sezonun enleri mask
İşte sezonun enleri
İşte sezonun enleri
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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de 8'inci sezonunu geride bırakırken, sezonun 'En'leri de belli oldu. Ligi 52 puanla 9'uncu basamakta tamamlayan turuncu yeşilli ekip, en çok puan topladığı 4'üncü sezonunu yaşadı. Özellikle de ligin son bölümünde küme düşme korkusu yaşamayan ve Avrupa biletini son haftalarda kaçıran Alanyaspor, son 13 maçta sadece 1 kez yenilerek büyük dikkat çekti.

İşte sezonun enleri

EN ÇOK GOLÜ OĞUZ AYDIN ATTI


Alanyaspor'da sezonun flaş ismi olmayı başaran Oğuz Aydın, 13 golle takımının bu sezon gol yükünü çekti. 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu, başarılı performansının ödülünü A Milli Takım'ımızın EURO 2024 geniş kadrosuna davet edilerek aldı. Oğuz'u 6 golle Ahmed Hassan takip ederken, Novais ve Janvier 5'er, Balkovec ve Eduardo 4'er, Augusto 3, Efecan Karaca, Anderson, Sisto, Hadergjonaj ve Yusuf Özdemir 2'şer, Richard, Fatih Aksoy, Leroy Fer, Eren Altıntaş ve Hwang da 1'er golle takımlarına katkı sundular.

İşte sezonun enleri

EN ÇOK ASİST DE OĞUZ'DAN


Alanyaspor'un bu sezon en çok gol atan ismi olan Oğuz Aydın, 8 asist ile de en çok gol pası veren oyuncu oldu. Oğuz Aydın'ı 4 asistle Yusuf Özdemir, 3'er asistle Efecan Karaca, Lima ve Hadergjonaj, 2'şer asistle Augusto, Ahmed Hassan, Janvier, Richard, Novais ve Aliti ile 1'er asistle de Furkan Bayır, Balkovec, Yunus Bahadır, Eduardo, Hwang ve Emirhan Çavuş takip ettiler.

İşte sezonun enleri

EN ÇOK SÜRE ALAN ERTUĞRUL


Alanyaspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı kaleci Ertuğrul Taşkıran, 34 maçta sahaya ilk 11'de çıkarak 3 bin 60 dakika sahada kaldı ve takımın en çok forma giyen ismi oldu. Ertuğrul Taşkıran'ın ardından en çok süre alan 5 futbolcu ise 3 bin 49 dakika ile Richard, 3 bin 48 dakika ile Aliti, 2 bin 840 dakika ile Efecan Karaca, 2 bin 668 dakika ile Oğuz Aydın ve 2 bin 500 dakika ile Yusuf Özdemir oldu.

İşte sezonun enleri

SADECE İKİ KIRMIZI KART


Süper Lig'in en centilmen takımlarından olan Corendon Alanyaspor, bu sezon sadece 4 maçta 10 kişi kaldı. Turuncu yeşilli takımda Leroy Fer 2 maçta kırmızı kart görürken, Furkan Bayır ve Oğuz Aydın da 1'er kez kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktılar. Alanyaspor'da en çok sarı kart gören futbolcular ise Richard (11) ve Balkovec (10) oldular. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor Servisi

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29 May 2024 - 02:49 - Spor

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