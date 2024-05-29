- Turizm

Bayram tatili bilet satışlarını artırdı

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14-23 HAZİRAN tarihleri arasındaki otobüs ve uçak bilet satış oranları yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ülke genelinde seyahat hareketliliği yaşanıyor.

Bayram tatili bilet satışlarını artırdı mask
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Elde edilen verilere göre, otobüs biletlerindeki satışlar yüzde 70 artarken, en çok kalkış yapılacak nokta İstanbul-Esenler Otogarı oldu. Açıklamada, Ankara- Antalya, İzmir- Muğla ve İstanbul-Antalya otobüs biletlerinde önceki sezonlara göre büyük artış yaşandığı belirtilirken, araç kiralama sürelerinde yüzde 40 artış yaşandığı kiralamalarının yüzde 85'inin ise havaalanlarından yapıldığı kaydedildi.


Bayram tatili için hava yolunu tercih edenlerde de artış yaşandı. Yurt içi uçak bilet satışları yüzde 210 oranında arttı. Bayram tatilinde seyahat için en çok İstanbul Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı tercih edilirken, İzmir, Antalya ve Muğla en çok tercih edilen varış noktaları oldu.


Yurt dışında bayram tatilinde en çok tercih edilen şehirler arasında Paris, Roma, Barcelona, Dubai olurken, yurt içinde Bodrum, Çeşme, Kapadokya, Kaş ön plana çıktı.


Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte otobüs ve uçak bilet satışlarının daha da artması bekleniyor. (AA)

Kaynak: AA

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29 May 2024 - 02:46 - Turizm

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