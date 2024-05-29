ALKÜ’de obezite için önemli adım

Türkiye’nin halk sağlığı açısından önemli sorunları arasında olan obezite için ALKÜ’de önemli bir adım atıldı. ALKÜ Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜSEM) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Derneği iş birliği ile "Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kursu" verildi. Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu’nda, iki gün boyunca metabolik ve bariatrik cerrahi diyetisyenliği konularında mesleki ve teknik bilgilerin paylaşıldığı kursta olgu sunumları tartışılırken, sonrasında hasta grubu için özel diyetlerin hazırlanacağı beslenme atölyeleri gerçekleştirildi. Diyetisyenlerin ve ALKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği kursta alanında uzman diyetisyenler ve metabolik ve bariatrik cerrahları, önemli bilgiler aktardılar. Eğitimin ardından katılımcılara sertifika sınavı yapılarak başarılı olan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.



'OBEZİTENİN KONTROL ALTINA ALINMASI GEREKİYOR"



ALKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meltem Soylu, kursa ilişkin yaptığı açıklamada, obezitenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün artış gösterdiğinin altını çizdi. Obezitenin kontrol altına alınması gereken bir sağlık sorunu olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Soylu, "Özellikle diyet uygulamalarına ve farmakolojik tedavilere yanıt vermeyen morbid obezler için metabolik ve bariatrik cerrahi yöntemleri etkin bir seçenek olarak görülüyor. Akdeniz Bölgesi, gelişmeye açık potansiyeli ile medikal turizmin önemli destinasyonlarından biri konumunda olup diğer sağlık hizmetleri yanında metabolik ve bariatrik cerrahi uygulamalarında da önemli fırsatlar içeriyor. Bu kapsamda üniversitemize ve Alanya'mıza katkı sağlayacak olan bu kurs ile bölgede alandaki boşluğun giderilmesi ve bu tedavinin önemli bir bölümünü oluşturan tıbbi beslenme sürecinde bilgi seviyesi yüksek, profesyonel insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlandı. Toplam 159 kişinin katılım sağladığı bu önemli kursa olan yoğun ilgi, üniversitemiz ve akademisyenlerimiz adına gurur verici oldu" dedi. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ