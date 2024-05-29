Özçelik'ten bir yıkım kararı daha

ALANYA’NIN İncekum Mahallesi'ndeki 380 ada, 1 parselde bulunan, tarım ve park alanı olarak belirlenmiş arazide yapılan inşaatlar hakkında yıkım kararı çıktı.



Denize sıfır konumda yer alan bu arazide, denize sıfır mesafede inşaat yapılması çevredeki vatandaşların tepkilerine neden oldu. Vatandaşlar, inşaatı Alanya Belediyesi Zabıta Amirliği'ne şikayet ettiler. Vatandaşlar, şikayetlerinde inşaatın yapıldığı arazinin kamu malı olduğunu ve söz konusu alanla ilgili gerekli yasal belgelerin bulunmadığını belirterek "Köfteci ve ek binalarının izinsiz inşaatları kamu alanında sürüyor. İnşaat yapılan alan kıyı kenar bölgesi. Yapılan inşaat yasa dışı. Denizi dolduruyorlar, yeni oda ilave ediyorlar. Denizin içinde kepçe çalışıyor. Ayrıca inşaat yapılan alanda yapı kayıt belgesi, tapu veya imar barışı belgesi yok. Bu duruma bir an önce müdahale edin" dediler.



Şikayetçi vatandaşlar, inşaatların durdurulması, yıkılarak kamu malının korunması için gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını talep ederken, Başkan Özçelik'in inşaatlarla ilgili çoktan yıkım kararı aldığı ve yıkım için yasal süreyi beklediği öğrenildi. (Şerife ÇOBAN)