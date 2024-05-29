Sahte 'Basın kartı' operasyonu

KENTTE Çağdaş Polis Emeklileri Dayanışma Derneği’nin gazetesi olan Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adını kullanarak usulsüz şekilde basın kartı ve basın araç kartı verildiğini tespit eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin derneğin ismini kullanarak vatandaşları sahte basın kartı ve basın araç kartıyla yaklaşık 600 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.



Basın kartı ve basın araç kartı vererek nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları tespit edilen A.C., E.B., K.B., A.Ç., U.K ve H.T., eş zamanlı operasyonla yakaladı. Yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 6 adet basın kartı, 5 adet basın araç kartı, 4 adet telsiz belgesi, 4 adet telsiz, 11 adet basın yeleği, 6 adet dernek üyelik kartı, 1 adet dernek gazeteci belgesi, 23 adet evrak fotokopisi, 1 adet not kağıdı, 1 adet polis gazetesi yetki görev belgesi, 1 adet tabanca, 12 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Operasyonla ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Merkezi İstanbul ilinde bulunan Çağdaş Polis Emeklileri Dayanışma Derneği’nin gazetesi olan Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adı altında sosyal medya uygulamaları üzerinden haber yayını yaptığı tespit edilen şüphelilerin, 5187 Sayılı Basın Kanunu gereği basın kartının resmi bir belge olduğunu, basın kartı vermeye yetkili tek makamın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olduğunu bildikleri hâlde usulsüz olarak basın kartı ve basın araç kartı verdikleri ve bu şekilde haksız menfaat temin ettikleri, MASAK raporuna istinaden yapılan çalışmalarda, derneğin ismini kullanmak sureti ile vatandaşları sahte basın kartı ve basın araç kartı vererek yaklaşık 600 bin Türk Lirası dolandırdıkları tespit edilmiştir." (DHA)

Kaynak: DHA