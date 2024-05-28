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Anıl Altan eşi Pelin Akil'i sinirden deliye döndürdü

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Ünlü oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım karşısında adeta sinirden deliye döndü. İşte küplere bindiren o paylaşım ve Akil'in cevabı...

Anıl Altan eşi Pelin Akil'i sinirden deliye döndürdü mask
Anıl Altan eşi Pelin Akil'i sinirden deliye döndürdü
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Ünlü çift Anıl Altan ve Pelin Akil, bir süredir boşanma iddialarıyla magazin gündeminde yer alıyor. Akil iddialar hakkında geçtiğimiz günler şu açıklamayı yapmıştı: 

 "Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı şekilde yayılıyor. Boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok." 

KIZLARIYLA İLGİLİ ALDIKLARI RADİKAL KARAR

2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almış ve çocuklarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde radikal bir karar almış ve Anıl Alan artık kızlarının yüzlerini göstermeyeceklerini şu açıklamayla ifade etmişti: 

"Nazarla bir ilgisi yok, onlar birer birey. Belki ileride istemeyecekler. İleride kendi kararlarıyla kullansınlar."

Altan'ın yaptığı yeni bir paylaşım eşi Pelin Akil'i çok sinirlendirdi.  Galatasaray'ın şampiyonluk sevincini sevincini kızlarıyla poz vererek kutlayan Anıl Altan, bu pozu  sosyal medya hesabından paylaştı.

İŞTE AKİL'İN EŞİNE CEVABI

Pelin Akil, bir takipçinin "Alin ve Lina'nın tam olarak GS'li olduğunu düşünmüyorum. Eleştiriyorum bu fotoyu" yorumunu görünce "Ben de yani fotoğrafları gördüm ne alaka dedim? Ok kutluyorum GS'lıları da kızlarla koymak ne alaka? Kendi kendine sevin." cevabını verdi. 

Anıl Altan eşi Pelin Akil'i sinirden deliye döndürdü

Kaynak: Haber Merkezi

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28 May 2024 - 23:50 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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