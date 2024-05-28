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Serdar Ortaç'tan büyük itiraf: Her şeyimi kaybettim

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Son dönemde sosyal medya hesabından gündem olan açıklamalar yapan ve geçtiğimiz günlerde sahneye sarhoş bir şekilde çıkan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç açtığı canlı yayınla içini döktü.

Serdar Ortaç'tan büyük itiraf: Her şeyimi kaybettim mask
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Sosyal medyada açtığı canlı yayınlara alkollü bir şekilde çıkan ve geçtiğimiz günlerde Harbiye'deki sahnesine de sarhoş çıkan Serdar Ortaç açtığı canlı yayınla takipçilerine içini döktü. 

'DÖNÜP EVİM YANSA BAKMAM'

Daha önce büyük borçlarla boğuştuğunu ve 15 milyon TL ödediğini söyleyen Ortaç, açtığı canlı yayında "Her şeyimi kaybettim. Sağlığımı da kaybettim. Babam, kardeşim, gitaristim öldü. Bunların hepsi beş sene içerisinde oldu. Boşandım. O en hafifi. Kaybedecek bir şeyim yok yani. Magazinde ne dedikleri önemli değil. Dönüp evim yansa bakmam yani... Hata yaptığımı biliyorum ama... İçmezsem hata yapmam" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Bir

28 May 2024 - 23:36 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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