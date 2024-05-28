Serdar Ortaç'tan büyük itiraf: Her şeyimi kaybettim

Sosyal medyada açtığı canlı yayınlara alkollü bir şekilde çıkan ve geçtiğimiz günlerde Harbiye'deki sahnesine de sarhoş çıkan Serdar Ortaç açtığı canlı yayınla takipçilerine içini döktü.
'DÖNÜP EVİM YANSA BAKMAM'
Daha önce büyük borçlarla boğuştuğunu ve 15 milyon TL ödediğini söyleyen Ortaç, açtığı canlı yayında "Her şeyimi kaybettim. Sağlığımı da kaybettim. Babam, kardeşim, gitaristim öldü. Bunların hepsi beş sene içerisinde oldu. Boşandım. O en hafifi. Kaybedecek bir şeyim yok yani. Magazinde ne dedikleri önemli değil. Dönüp evim yansa bakmam yani... Hata yaptığımı biliyorum ama... İçmezsem hata yapmam" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.