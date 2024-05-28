- Asayiş

Yağıştan kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki metruk binaya çarparak şarampole devrildi; 3 kişi yaralandı.

Yağıştan kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi mask
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Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. B.B. idaresindeki otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki metruk binaya çarparak, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Ö.P. (25) ve F.Ç. (23) araçta sıkışarak yaralandı.

3 YARALI

Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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28 May 2024 - 23:25 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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