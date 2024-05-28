28 May 2024 - 23:06- Gündem G:

Bakan açıkladı! Milli voleybolcular business class ile dönecek

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A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD'ye ekonomi sınıfında uçtu. Gelen tepkiler sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ''Dönüşlerini business olarak organize etmeye çalışıyoruz" dedi.

Bakan açıkladı! Milli voleybolcular business class ile dönecek mask
Bakan açıkladı! Milli voleybolcular business class ile dönecek
Bakan açıkladı! Milli voleybolcular business class ile dönecek
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD'deki turnuvaya THY'nin tarifeli uçağında ekonomik sınıfta gitmesi tartışmalara neden olmuştu. Filenin Sultanları  sosyal medya üzerinden adeta duruma isyan ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi.

"DÖNÜŞLERİ BUSINESS OLACAK"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda soruları yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dönüşlerini business olarak organize etmeye çalışıyoruz" dedi.

Bakan açıkladı! Milli voleybolcular business class ile dönecek

"BİZE 10 GÜN ÖNCEDEN HABER VERDİLER"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanıyla konuştuğunu söyleyen bakan, "Kendisi bana şunu söyledi; 'Burası Amerika uçuşu ve yaklaşık 13 saatlik bir uçuş. Bize tam 10 gün önceden haber verdiler. 10 gün önce özel bir uçak veya özel bir sefer ilave etmeksizin konuyu çözme şansımız yoktu. Geç haber verildiği için çözemedik" dedi.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, "Dolayısıyla böyle bir yaklaşımda olan kurum bunu esirgemeyecektir. Ancak iletişimde çok doğru bir noktada olmamışız maalesef. Bunu çok açıklıkla söyleyebilirim. Dönüşlerini business olarak organize etmeye çalışıyoruz." ifadesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Yaşanan duruma tepki gösteren milli sporcular, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla adeta isyan etmişti. Bir anda uçak krizi gündeme otururken, açıklamalar da peş peşe gelmişti. Millilerin sosyal medyadaki tepkili paylaşımlarının ardından Türk Hava Yolları "Biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup yetkililerince sağlanmaktadır." açıklamasını yapmıştı.

Bakan açıkladı! Milli voleybolcular business class ile dönecek
Bakan açıkladı! Milli voleybolcular business class ile dönecek
Bakan açıkladı! Milli voleybolcular business class ile dönecek

Kaynak: SONDAKİKA

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28 May 2024 - 23:06 - Gündem

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