28 May 2024 - 23:10- Gündem G:

Sağanak yağış YHT hattını vurdu

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Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında hasara neden oldu.

Sağanak yağış YHT hattını vurdu mask
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Yozgat'ta akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Mazgalların tıkanması sonucu yağmur suları taşarken, Sungurlu Caddesi Kırıklı mevkisinde yamaçtan akan çamur trafiğin aksamasına neden oldu. Trafik ekipleri sürücülere uyarıda bulundu.

YHT HATTI HASAR GÖRDÜ

Yerköy ilçesine bağlı Saray köyü yakınlarından geçen Yüksek Hızlı Tren hattı da sel suları nedeniyle hasar gördü. Kuvvetli yağış sonrasında, sel suları rayların altındaki dolgu malzemelerini sürükledi. Çift hatlı tren yolunun Ankara-Sivas istikametindeki raylar askıda kaldı. Hat üzerinde yapılan kontrollerin ardından, YHT seferlerinin tek hat üzerinden devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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28 May 2024 - 23:10 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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