Sağanak yağış YHT hattını vurdu

Yozgat'ta akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Mazgalların tıkanması sonucu yağmur suları taşarken, Sungurlu Caddesi Kırıklı mevkisinde yamaçtan akan çamur trafiğin aksamasına neden oldu. Trafik ekipleri sürücülere uyarıda bulundu.
YHT HATTI HASAR GÖRDÜ
Yerköy ilçesine bağlı Saray köyü yakınlarından geçen Yüksek Hızlı Tren hattı da sel suları nedeniyle hasar gördü. Kuvvetli yağış sonrasında, sel suları rayların altındaki dolgu malzemelerini sürükledi. Çift hatlı tren yolunun Ankara-Sivas istikametindeki raylar askıda kaldı. Hat üzerinde yapılan kontrollerin ardından, YHT seferlerinin tek hat üzerinden devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.