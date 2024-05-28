- Asayiş

Feci kaza! 8 yaşındaki çocuk çöp kamyonun altında kaldı

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İstanbul Esenyurt'ta 'U' dönüşünün yasak olduğu bölgeden dönüş yapan çöp kamyonunun çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Feci kaza! 8 yaşındaki çocuk çöp kamyonun altında kaldı mask
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İddiaya göre cadde üzerinde 'U' dönüşünün yasak olduğu alanda dönüş yapan Mehmet A.'nın kullandığı çöp kamyonu yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hasan C.(8) çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından çöp kamyonunun şoförü Mehmet A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Hasan C.’nin cenazesi ambulans ile hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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28 May 2024 - 22:57 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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