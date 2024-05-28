28 May 2024 - 23:00- Gündem G:

Murat Kurum "İliç" iddialarına yanıt verdi: ''Ortak görüş alındı''

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Murat Kurum, İliç'te altın madeni işleten işletmeye verilen ÇED raporu ile ilgili açıklama yaptı.

Murat Kurum "İliç" iddialarına yanıt verdi: ''Ortak görüş alındı'' mask
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AK Parti Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, İliç'te altın madeni işleten işletmeye verilen ÇED raporunun, 21 kurum ve kuruluş ile inceleme ve değerlendirme komisyonu üyelerinin olumlu ve ortak görüşüyle alındığını açıkladı.

Murat Kurum, İliç'te meydana gelen maden kazası hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kurum, kazanın yerel seçim sürecinde de siyasete malzeme edildiğini söyledi. Murat Kurum, henüz kurumlara tebliğ edilmemiş bilirkişi raporuyla birlikte konunun CHP'li isimler tarafından yeniden gündeme getirildiğini belirterek, "Her şeyden önce Sayın Özel açıklamasında, 'teknik açıdan tamamen yetersiz ve eksik, hukuki açıdan tamamen kusurlu, siyasi açıdan topyekün kasıtlı ve hedef gösterici' siyasi bir manipülasyona, algıya ve yalana imza atmıştır" ifadelerini kullandı.

'ÇED SÜRECİNDE KAPASİTE ARTIŞININ ÇEVREYE ETKİSİ DEĞERLENDİRİLİR'

Kurum, bakanlığı döneminde, söz konusu işletmeye verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun dile getirildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"ÇED sürecinde, sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisi değerlendirilir, onaylanır ya da onaylanmaz. ÇED kararları Bakanlığımızın tek başına yaptığı değerlendirme sonucu verilen kararlar değildir. ÇED süreçleri içerisinde ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri, komisyon çalışmaları dikkate alınarak teknik ve bilimsel esaslara dayalı çalışmaların sonucu olarak verilen kararlardır. İşte bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da; 21 kurum ve kuruluşun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyelerinin olumlu ve ortak görüşüyle alınmıştır."

Kurum, siyasetin millete hizmet aracı olduğunu; yalan, iftira ve haksız suçlamalarla sürdürülebilecek bir iş olmadığının altını çizerek, "Bir yerde söz konusu olan milletin canı ise orada siyaset biter. Sayın Özel’i, haktan ve adaletten yana tavır almaya, insanımızın can sağlığını siyasi malzeme yapmamaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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28 May 2024 - 23:00 DHA Ankara- Gündem

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