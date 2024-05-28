Alex de Souza, Antalya'ya geldi

Yeni sezonda teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Antalyaspor, geçen haftalarda Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Alex de Souza ile anlaştı. Antalyaspor’un 2024-2025 sezonunda teknik direktörlük görevini yürütecek olan Alex de Souza, akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. Antalyasporlu taraftarlar, Alex de Souza'yı havalimanında coşkuyla karşıladı.
' TÜRKİYE'YE GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM'
Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Alex de Souza, "Öncelikle geldiğiniz için, beni burada karşıladığınız için teşekkür ederim. Türkiye'ye bir kez daha geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra önümüzdeki çalışmalara bakacağız ve takımla iyi şeyler yapmaya çalışacağız. En büyük Antalyaspor" dedi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.