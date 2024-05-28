28 May 2024 - 22:50- Spor G:

Alex de Souza, Antalya'ya geldi

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un gelecek sezon teknik direktörlüğünü yapacak olan Alex de Souza, akşam saatlerinde havalimanında coşkuyla karşılandı.

Alex de Souza, Antalya'ya geldi mask
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Yeni sezonda teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Antalyaspor, geçen haftalarda Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Alex de Souza ile anlaştı. Antalyaspor’un 2024-2025 sezonunda teknik direktörlük görevini yürütecek olan Alex de Souza, akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. Antalyasporlu taraftarlar, Alex de Souza'yı havalimanında coşkuyla karşıladı.

' TÜRKİYE'YE GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM'

Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Alex de Souza, "Öncelikle geldiğiniz için, beni burada karşıladığınız için teşekkür ederim. Türkiye'ye bir kez daha geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra önümüzdeki çalışmalara bakacağız ve takımla iyi şeyler yapmaya çalışacağız. En büyük Antalyaspor" dedi.

Kaynak: DHA

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28 May 2024 - 22:50 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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