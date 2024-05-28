Korkunç kaza! Otomobille kamyonet çarpışarak dereye uçtu: 1 ölü 4 yaralı

Ankara’da otomobil ve kamyonet çarpıştıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklenerek, yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Dumlupınar Bulvarı üzeri Ankara istikametinde meydana geldi. Yaser O. idaresindeki 06 PL 1593 plakalı kamyonet, aynı yönde giden plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre savrulan iki araç yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olan İlknur Doğan’ın (56) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada iki araç sürücüsü ile kamyonette bulunan F.Ü. ve M.E. yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, dere yatağına uçan iki araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.