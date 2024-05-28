Alpler Yatçılık’a 2 mavi bayrak birden

İşletme sahipleri Mehmet Yenialp ve Hakan Yenialp Mavi Bayrakları Alanya Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü yetkililerinden teslim alırken konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Yenialp şunları söyledi;
Çevre sağlığı olmadan, insan sağlığı ve sürdürülebilir turizm olmaz ilkesiyle 30 yılı aşkın süredir çalışan Türkiye Eğitim ve Çevre Vakfına (TÜRÇEV) şirketimiz ve teknelerimiz adına Mavi Bayrak için başvurumuzu yapmıştık.
Geçtiğimiz hafta TÜRÇEV ve Alanya Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan yerinde denetimlerde Mavi Bayrak almaya hak kazandık.
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından açıklanan listeye göre bu yıl Türkiye ‘de 567 plaj, 27 marina ve 27 bireysel ve turizm teknesinde Mavi Bayrak dalgalanacak. Türkiye, dünya sıralamasında 3. sırada yer alırken Alanya ise Antalya ilçeleri bazında 2. Sırada yer almıştır. Ülkemiz genelinde mavi bayrak almaya hak kazanan 27 tane turizm ve bireysel teknenin 5 tanesinin Alanya’da olması şehrimiz için sevindiricidir. Önümüzdeki yıllarda hem başvuru hem hak kazanma olarak bu sayının artacağını umuyoruz.
TÜRÇEV ve Alanya Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü yetkililerimize teşekkür ederiz.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.