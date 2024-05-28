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Alpler Yatçılık’a 2 mavi bayrak birden

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Alanya iskelesinin köklü firmalarından Alpler Yatçılık Mavi Bayrak denetimlerinden tam not alarak Alanya iskelesinde bulunan Alpler-1 ve Alpler Vip isimli teknelerine Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Alpler Yatçılık’a 2 mavi bayrak birden mask
Alpler Yatçılık’a 2 mavi bayrak birden
Alpler Yatçılık’a 2 mavi bayrak birden
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İşletme sahipleri Mehmet Yenialp ve Hakan Yenialp Mavi Bayrakları Alanya Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü yetkililerinden teslim alırken konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Yenialp şunları söyledi;

Çevre sağlığı olmadan, insan sağlığı ve sürdürülebilir turizm olmaz ilkesiyle 30 yılı aşkın süredir çalışan Türkiye Eğitim ve Çevre Vakfına (TÜRÇEV) şirketimiz ve teknelerimiz adına Mavi Bayrak için başvurumuzu yapmıştık.
Geçtiğimiz hafta TÜRÇEV ve Alanya Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan yerinde denetimlerde Mavi Bayrak almaya hak kazandık.
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından açıklanan listeye göre bu yıl Türkiye ‘de 567 plaj, 27 marina ve 27 bireysel ve turizm teknesinde Mavi Bayrak dalgalanacak. Türkiye, dünya sıralamasında 3. sırada yer alırken Alanya ise Antalya ilçeleri bazında 2. Sırada yer almıştır. Ülkemiz genelinde mavi bayrak almaya hak kazanan 27 tane turizm ve bireysel teknenin 5 tanesinin Alanya’da olması şehrimiz için sevindiricidir. Önümüzdeki yıllarda hem başvuru hem hak kazanma olarak bu sayının artacağını umuyoruz.
TÜRÇEV ve Alanya Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü yetkililerimize teşekkür ederiz.

Alpler Yatçılık’a 2 mavi bayrak birden
Alpler Yatçılık’a 2 mavi bayrak birden

Kaynak: Haber Merkezi

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28 May 2024 - 22:42 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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