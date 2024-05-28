Şarkıcı Semicenk konserinde seyirciyle tartıştı

Semicenk sahne adıyla bilinen Cenk Baş, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almayı da başarıyor.

Sosyal medyayı sık kullanan isimler arasında yer alan Semicenk'in şarkılarını ise genelde genç kesim dinliyor.

O Ses Türkiye müzik yarışmasına katılarak adını duyuran şarkıcı, yarışma sonrasında sahnelere hızlı bir geçiş yaptı.

"BEN MÜZİĞE DÜN BAŞLAMADIM"

Şarkıcının konserinden yayınlanan bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu. Seyirciler şarkıcının konserinde playback yapılmasına tepki gösterdi. Şarkıcıdan yanıt gecikmedi.

Semicenk, konu üzerine yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Satın aldığın bilette öyle bilgi var mıydı? Orkestrayla gelecek, çalacak buraya geldiğinde buranın konseptini bilmen gerekir. Ben de emir eliyim anlayacağın ablacım bunu bana yapmayacaksın. Ben müziğe dün başlamadım. Elbette ki elimden gelenin en iyisini bana sunulan şartlarda yapmaya çalışacağım."

Kaynak: MYNET