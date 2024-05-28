- Asayiş

Motosikletli saldırganlar kafeyi kurşun yağmuruna tuttu

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İstanbul Bahçelievler'de kafeye silahlı saldırı yapıldı. Motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısında 2 kişi yaralandı.

Motosikletli saldırganlar kafeyi kurşun yağmuruna tuttu mask
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İddiaya göre, plakası belirlenemeyen bir motosiklette bulunan iki kişi kafenin önüne gelerek silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu kafenin önünde bulunan 2 kişi yaralanırken, şüpheliler geldikleri motosikletle kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, kafe ve çevresinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu.  Saldırı sırasında kafenin camlarına ve park halindeki bir minibüse mermi isabet ettiği belirlendi. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

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28 May 2024 - 21:54 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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