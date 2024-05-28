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Antalya'da feci olay! Çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı

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Antalya'da komşularının kardeşine işkence yaptığını iddia eden Nazmiye Ş. (50), mahallede oyun oynayan çocukların üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Sonra apartmanın en üst katına çıkarak kendini sarkıttı. Ekipler 4 saat sonunda kadını bulunduğu yerden indirebildi.

Antalya'da feci olay! Çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı mask
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Yaklaşık 1 ay önce apartmana taşınan ve sürekli 'Kardeşimi evinizde rehin tutuyorsunuz, kardeşime işkence ediyorsunuz' diyerek komşularının kapısını çalan Nazmiye Ş., dün saat 17.00 sıralarında mahallede oyun oynayan komşularının çocukları Z.K. (5), G.Ç. (4) ve diğer çocukları yanına çağırdı. Nazmiye Ş., yanına gelen çocukların üzerine elindeki bidondaki benzini döktü. Çocuğunun çığlıklarını duyan Alihan Ç., Nazmiye Ş.'nin elindeki çakmağa vurup, düşürdü. Elindeki bıçağı da almaya çalışan Alihan Ç.'nin yanından kaçan Nazmiye Ş., apartmanın çatı katına çıkarak camdan sarktı.

ÇOCUKLARI YAKINLARI LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI

Benzinin etkisiyle gözleri yanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, Nazmiye Ş.'nin atlama ihtimaline karşı hava yatağı açtı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabasına rağmen ikna edilemeyen Nazmiye Ş.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, kadını bulunduğu yerden aldı. Nazmiye Ş., polis merkezine götürüleceği sırada apartmanın giriş kapısında bekleyen çocukların yakınları, kadına saldırdı. Darbedilen Nazmiye Ş.'yi polis ekipleri linç edilmekten son anda kurtardı ve ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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28 May 2024 - 21:32 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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