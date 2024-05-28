28 May 2024 - 21:01- Gündem G:

Korkunç olay! İşitme ve konuşma engelli çocuk nehirde boğuldu

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Batman'da işitme ve konuşma engelli 10 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği nehirde boğuldu.

Korkunç olay! İşitme ve konuşma engelli çocuk nehirde boğuldu mask
Korkunç olay! İşitme ve konuşma engelli çocuk nehirde boğuldu
Korkunç olay! İşitme ve konuşma engelli çocuk nehirde boğuldu
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Batman’ın Gercüş ilçesinde Zekeriya Yılmaz (10), yüzmek için girdiği Dicle Nehri’nde boğuldu.

Korkunç olay! İşitme ve konuşma engelli çocuk nehirde boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Kantar Köyü mevkisinde meydana geldi. Babası Süleyman Yılmaz’ın çalıştığı fıstık tarlasına giden işitme ve konuşma engelli Zekeriya Yılmaz, yüzmek için Dicle Nehri’ne girdi. Bir süre sonra çocuğunun kaybolduğunu fark eden baba, etrafta arama yaparken su üzerinde oğlu Zekeriya’yı hareketsiz gördü. Çevredekilerin yardımıyla Zekeriya’yı sudan çıkaran baba Süleyman Yılmaz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Zekeriya’nın olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Zekeriya’nın cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Korkunç olay! İşitme ve konuşma engelli çocuk nehirde boğuldu

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Korkunç olay! İşitme ve konuşma engelli çocuk nehirde boğuldu

Kaynak: DHA

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28 May 2024 - 21:01 DHA Batman- Gündem

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