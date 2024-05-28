Korkunç olay! İşitme ve konuşma engelli çocuk nehirde boğuldu

Batman’ın Gercüş ilçesinde Zekeriya Yılmaz (10), yüzmek için girdiği Dicle Nehri’nde boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Kantar Köyü mevkisinde meydana geldi. Babası Süleyman Yılmaz’ın çalıştığı fıstık tarlasına giden işitme ve konuşma engelli Zekeriya Yılmaz, yüzmek için Dicle Nehri’ne girdi. Bir süre sonra çocuğunun kaybolduğunu fark eden baba, etrafta arama yaparken su üzerinde oğlu Zekeriya’yı hareketsiz gördü. Çevredekilerin yardımıyla Zekeriya’yı sudan çıkaran baba Süleyman Yılmaz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Zekeriya’nın olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Zekeriya’nın cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.