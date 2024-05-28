Antalya'yı dolu vurdu! Tarım ürünleri zarar gördü

Alacami, Kuşlar ve Yeşilyurt mahallelerinde dolu yağdı. Yaklaşık bin 500 dekar alanda etkili olan yağış sonucu, özellikle açık alanda karpuz, patlıcan, biber, kabak, kereviz ekili alanlar ile zeytin bahçelerinde meyve dökümü şeklinde zarar oluştu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede ön hasar tespit çalışmalarına başladı.
Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin de İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ile bölgede incelemelerde bulundu. Şahin, doludan zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.