28 May 2024 - 20:55- Gündem G:

Antalya'yı dolu vurdu! Tarım ürünleri zarar gördü

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Serik'te dolu yağışı nedeniyle açık alanda bulunan tarım ürünleri zarar gördü.

Antalya'yı dolu vurdu! Tarım ürünleri zarar gördü mask
Antalya'yı dolu vurdu! Tarım ürünleri zarar gördü
Antalya'yı dolu vurdu! Tarım ürünleri zarar gördü
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Alacami, Kuşlar ve Yeşilyurt mahallelerinde dolu yağdı. Yaklaşık bin 500 dekar alanda etkili olan yağış sonucu, özellikle açık alanda karpuz, patlıcan, biber, kabak, kereviz ekili alanlar ile zeytin bahçelerinde meyve dökümü şeklinde zarar oluştu.

Antalya'yı dolu vurdu! Tarım ürünleri zarar gördü

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede ön hasar tespit çalışmalarına başladı.

Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin de İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ile bölgede incelemelerde bulundu. Şahin, doludan zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Antalya'yı dolu vurdu! Tarım ürünleri zarar gördü

Kaynak: AA

# Antalya, DOLU YAĞIŞI, Serik, bin, başladı, İlçe

28 May 2024 - 20:55 AA Antalya- Gündem

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